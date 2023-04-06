MHP Sivas İl Başkanlığı, depremzede ailelerle iftarda bir araya geldi

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SİVAS (AA) - MHP Sivas İl Başkanlığı, "Bereket Sofrasında Gönül Birliği" faaliyetleri kapsamında deprem bölgesinden kente gelen depremzedelerle iftarda bir araya geldi.



MHP'den yapılan açıklamaya göre, programa MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, MHP İl Başkanı Hakan Uygun, Merkez İlçe Başkanı Turan Gazi Yalçındağ, milletvekili aday adayları ve depremzede aileler katıldı.



İftar programında konuşan Özyürek, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla gerçekleştirilen MHP Sivas İl Başkanlığımızın ev sahipliğindeki iftar programında ilimizdeki depremzede vatandaşlarımızla bir aradaydık. Cenab-ı Allah sofralarımızı bereketli, birliğimizi daim eylesin." açıklamasında bulundu.

Uygun ise iftar programına katılanlara teşekkür etti.

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