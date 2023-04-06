SBTÜ Rektörü Kul, AA'nın kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutladı

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SİVAS (AA) - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Anadolu Ajansının (AA) 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kul, mesajında, Milli Mücadele yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan, istiklal yolunda milli bilincin diri tutulması ve halkın örgütlenmesi bakımından önemli misyon üstelenen Anadolu Ajansının kuruluşundan bu yana geçen süreçte basın dünyasında haklı bir saygınlık kazandığını bildirdi.



AA'nın çalışmalarını habercilik ilkelerinden taviz vermeksizin sürdürdüğünü vurgulayan Kul, Anadolu Ajansının kuruluşunun 103. yılını kutladı.

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