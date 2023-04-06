SESOB Başkanı Demirgil, AA'nın kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutladı

SİVAS (AA) - Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hakan Demirgil, Anadolu Ajansının (AA) 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Demirgil, mesajında, halkı doğru bilgilendirerek yaptığı haberlerle milletin güvenini ve saygınlığını kazanan Anadolu Ajansının Türk basınının en önemli taşlarından biri olduğunu vurguladı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından 6 Nisan 1920'de kurulan ve Milli Mücadele'nin sesi olan Anadolu Ajansının kuruluşunun 103. yıl dönümünü kutlayan Demirgil, AA'nın kendini sürekli yenileyerek ve geliştirerek ilk günkü anlayış ve ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Demirgil, mesajında şu ifadeleri kullandı:



"Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan ve her geçen gün teknolojik gelişmeleri de yakından takip ederek kendini yenileyen, teknolojik imkanlarla hizmet vererek bu günlere gelen Anadolu Ajansı, dünya genelinde ülkemizin de en güçlü sesi olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Anadolu Ajansı, iletişim sektöründeki gelişmeleri yakından takip ederek yurt içi ve dışındaki teşkilatlanması ile çok yönlü habercilik anlayışını başarılı bir şekilde yerine getirmeye devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Türk basınının temel kurumlarından biri olan Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutluyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.