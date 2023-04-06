Sivas Numune Hastanesinde "Kanser Farkındalık Standı" açıldı

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SİVAS (AA) - Sivas Numune Hastanesinde 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla onkoloji polikliniği önüne "Kanser Farkındalık Standı" açıldı.



Hastaneden yapılan açıklamaya göre, stantta hasta ve hasta yakınlarına kanser ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu, Başhekim Prof. Dr. Kenan Kaygusuz ve hastane yöneticileri standı ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Yardımcısı ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Meriç Emre Bostancı, "Hastanemizde sağlık hizmeti sunan tıbbi onkoloji, cerrahi onkoloji, hematoloji, çocuk hematoloji-onkoloji, gastroentrolojik cerrahi uzmanı hekimlerimizle ve onkoloji tanı ve tedavi merkezimizle kanser tanı ve tedavisinde önemli sonuçlar almaktayız." ifadelerini kullandı.



Erken tanının ve tarama programlarının oldukça önemli olduğunu vurgulayan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Ahmet Ziya Bayhan da şunları kaydetti:



"Erken tanı başarı şansını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Kanser farkındalığını oluşturmak amacıyla düzenlenen 1-7 Nisan Kanser Haftası vesilesi ile ülkemizde Sağlık Bakanlığı önerisiyle gerçekleşen tarama programlarını hatırlatmak isterim. 50 yaş sonrası kolon kanseri, 40 yaş sonrası kadınlarda meme kanseri, 21 yaş sonrası kadınlarda serviks kanseri ve en yoğun sigara içim öyküsü olanlarda 55 yaş sonrası akciğer kanseri için tarama programları rutin olarak uygulanmaktadır. Ayrıca hepatit ve serviks kanser aşılamaları için hekimlerinizden görüş almanızı oldukça önem arz etmektedir."

Hematoloji Uzmanı Dr. Ece Vural ise kanserler hakkında bilgiler verdi.

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