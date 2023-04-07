Sivas Numune Hastanesinde terlemeyle ilgili botoks tedavisi başladı

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SİVAS (AA) - Sivas Numune Hastanesinde terlemedeki düzensizliğin giderilmesi için botoks tedavisine başlanıldığı bildirildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, botoks işlemleri dermatoloji uzmanı Yusuf Cihan Dirim tarafından gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dirim, terlemenin vücut ısısındaki artışa yanıt olarak ortaya çıkan fizyolojik bir cevap olduğunu belirtti.

Hiperhidrozun ise aşırı terleme olduğunu aktaran Dirim, enfeksiyon, diyabet, tiroid hastalıkları, sinir hasarı, gut, obezite, menopoz ve bazı ilaç kullanımlarının da hiperhidroza neden olduğunu ifade etti.

Terlemenin tedavi yöntemleri hakkında da bilgi veren Dirim, şunları kaydetti:

"Aşırı terleme kişinin ruhsal durumunu kötü yönde etkiliyor, sosyal hayatını bozuyorsa, kıyafet seçimini belirliyor veya okul, iş verimini düşürüyorsa tedavi edilmesi gerekir. Tedavi tipinin belirlenmesinde terlemenin tipi, görüldüğü bölge, hastalığın şiddeti, hastanın daha önce kullandığı tedavi yöntemleri göz önünde bulundurularak yapılır. Tedavi seçenekleri arasında anti-perspirant kremler, iyontoforez, botilinum toksin enjeksiyonları, cerrahi işlemler ve ağızdan alınan ilaçlar yer alır."

Dirim, botoks toksin enjeksiyon uygulamaları ile terlemenin yüzde 80-90 azaldığını vurgulayarak, "Botoks toksin enjeksiyon uygulamaları bu tedavi seçenekleri arasında konforlu ve sonucu iyi olan tedavilerden biri." açıklamasında bulundu.

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