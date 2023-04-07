Ulaş'ta gıda denetimi yapıldı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde gıda üretimi, satışı ve toplu tüketim yapılan yerlerde denetim gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli gıda kontrol elemanları market, lokanta, kasap gibi satış ve toplu tüketim yerlerini denetledi.

Denetimlerin devam edeceğini belirten İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Doğan, "Denetimlerde amacımız halkın sağlığını korumak ve güvenilir gıda tüketimini sağlamaktır. Toplum sağlığı ve tüketici menfaatlerini korumaya yönelik çalışmalarımız bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecek. Vatandaşlarımız da aldıkları ürünü kontrol etsinler, sakıncalı bir şey gördüklerinde müdürlüğümüze bildirsinler." ifadelerini kullandı.



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