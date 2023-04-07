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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sigara ve alkol kanser riskini artırıyor

AA

Sigara ve alkol kanser riskini artırıyor

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Uçar, sigara ve alkol tüketiminin kanser riskini artırdığını belirtti.

Kanser Haftası dolayısıyla yazılı açıklama yapan Uçar, kanserin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirtti.

Ultraviyole ışınları, tütün ve tütün mamulleri, alkol, obezite, birçok bakteri ve virüsün kanser hastalığını tetikleyen faktörler olduğunu vurgulayan Uçar, "Kanser hastalığında erken tanı çok önemlidir. Sağlık Bakanlığı, kanser tarama, aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde ücretsiz tarama yapılmaktadır. Taramalardan korkmamak gerekiyor. Kanser hastalığından değil, geç kalmaktan korkalım." ifadelerini kullandı.

Uçar, Cumhuriyet Üniversitesi Kanser Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin çalışmaları hakkında da bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Kanser hastalığı konusunda çalışan tüm bilim dallarını bir araya toplayarak hastalık hakkında ortak çalışmalar yapıyoruz. Toplumu kanser konusunda bilgilendiriyoruz. Üç uluslararası kongre düzenledik, birçok klinik çalışmaya ve TÜBİTAK projesine imza attık. Yeni ilaç çalışmaları ve düzenli olarak sosyal medyada kanser hastalığı ile ilgili söyleşiler yaparak toplumda farkındalık oluşturma hususunda çalışmalar yürütüyoruz."

Açıklamada görüşlerine yer verilen ve kanser hastalığını yenen Fatma Haspolat ise düzenli meme taraması sayesinde hastalığını fark ettiğini belirtti.

Haspolat, tanının konulmasının ardından ameliyat edilip sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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