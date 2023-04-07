Ulaş'ta öksüz ve yetim çocuklar için iftar düzenlendi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde öksüz ve yetim çocuklar için iftar programı gerçekleştirildi.

Ulaş Kaymakamlığı tarafından ilçedeki bir lokantada düzenlenen programda konuşan Kaymakam Selçuk Baş, devletin her zaman öksüz ve yetim çocukların yanında olduğunu söyledi.



Baş, "Yetim ve öksüz çocuklar bizlere emanettir ve bu emanete sonuna kadar devlet ve millet olarak sahip çıkacağız. Öksüz ve yetim olan kendini yalnız hissetmesin, biz bir yetime sahip çıkarsak onlar artık yetim değildir." diye konuştu.

Kaymakam Baş, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

İftar programına İlçe jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş İbrahim Halil Ertural, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yusuf Arslan ve aileler katıldı.



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