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Sivas Cumhuriyet Başsavcılığından deprem bölgesinde görev yapan personele teşekkür belgesi

AA

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde adli hizmetlerin aksamaması için görev yapan adliye ve cezaevi personeline teşekkür belgesi verildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığından deprem bölgesinde görev yapan personele teşekkür belgesi

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde adli hizmetlerin aksamaması için görev yapan adliye ve cezaevi personeline teşekkür belgesi verildi.

Sivas Adliyesi konferans salonunda düzenlenen törende konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, bölgede görev yapan personelin emeklerinin millet ve devlet tarafından hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi.

Yaptıkları işle ülkedeki kardeşlik duygusunu bir kez daha ortaya koyduklarını aktaran Uğurlu, şunları kaydetti:

"Elbette ki emeklerinizi herhangi bir şekilde ödüllendirmek yeterli değildir. Zor zamanda imkansız koşullara rağmen, hiçbir maddi beklentisi olmadan 'ben varım' diyerek öne çıkan bu güzide topluluğa layık bir ödül henüz icat edilemedi. Bedeli ödenmez hizmetlerinizin, size ve ailelerinize miras ve gurur vesilesi olarak tescil edilmesinin nişanesi olarak bu belgeleri takdim edeceğiz. Emekleriniz, milletimiz ve devletimiz tarafından hiçbir zaman unutulmayacaktır. Şehirlerimiz yıkıldı ancak yıkılan şehirlerimiz asla yok olmayacak ve asil devletimiz ile necip milletimizin birlik ve beraberliğiyle ayağa kaldıracağız. Kimse bundan şüphe etmesin."

Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Kutluboğa da son yüzyılda yaşanan en büyük depremlerden birinin meydana geldiğine dikkat çekerek, millet olarak hızlı bir şekilde reaksiyon gösterildiğini ve bölgeye her türlü yardımın en hızlı şekilde yapıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından Başsavcı Uğurlu, personele teşekkür belgesi takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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