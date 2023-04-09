Ulaş'ta Rıza Ünal Kültür ve Cemevi'nde iftar verildi

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesindeki cemevinde iftar programı düzenlendi.

Esentepe Mahallesi'ndeki Rıza Ünal Kültür ve Cemevi'nde düzenlenen iftar programında konuşan Kaymakam Selçuk Baş, birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, ramazan ayının bolluk, bereket ve birliğin en güzel simgesi olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Turan İlbey ise "Var olan bu birlikteliği, güzelliği bir ramazan vesilesiyle daha sizlerle paylaşmanın mutluluğu içerisindeyim. İnşallah bundan sonra da birlikteliğimiz devam edecektir. Programda emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Program yemek duasının ardından sona erdi.



İftar yemeğine, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş İbrahim Halil Ertural, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz, İlçe Müftüsü İzzet Kendir, Sivas Cem Vakfı Şube Başkanı Ünal Karataş ile vatandaşlar katıldı.

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