Şarkışla'dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinden Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'daki depremzedelere yardımlar sürüyor.



Şarkışla Belediyesi, sivil toplum kuruluşları, iş insanları, gurbetçiler ve hayırseverlerce bağışlanan yardımlarla alınan gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan 600 yardım kolisi, Doğanşehir ilçesine ulaştırıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ve beraberindeki gönüllüler, Altıntop Mahallesi'nde çadır, konteyner ve evleri ziyaret ederek afetzede ailelere ikişer koli yardım malzemesi teslim etti.

Altıntop Mahallesi Muhtarı Mehmet Toprak, "Bugün Şarkışla'dan gelen ve çadır çadır gezerek yardım dağıtan ekibe teşekkür ediyorum. Allah hayırlarınızı kabul etsin." dedi.

Doğanşehir ilçesine koordinatör olarak görevlendirilen Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de mahalleye gelerek, gönüllülere teşekkür etti.

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