Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Hakan Karabalcık
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Appindangoye, Ziya Erdal, Saiz, Cofie, Ulvestad, N'Jie, Erdoğan Yeşilyurt, Leke James
Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ömer Ali Şahiner, Touba, Lima, Januzaj, Biglia, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Keny, Szysz
Gol: Dk.37 Duarte (Kendi kalesine) (Demir Grup Sivasspor)
SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28 haftasında Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi takım 1-0 önde tamamladı.
14. dakikada Ziya Erdal'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanındaki Goutas'ın kafa vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.
22. dakikada Saiz'ın sağ kanattan ortasında ceza sahasındaki Erdoğan Yeşilyurt'un gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
37. dakikada Sivasspor öne geçti. Sağ kanattan Murat Paluli'nin ceza sahasına sert ortasında Duarte ters bir dokunuşla topu kendi kalesine gönderdi. 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.