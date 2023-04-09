Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Hakan Karabalcık

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk.49 Gradel), Goutas, Appindangoye, Ziya Erdal, Saiz (Dk. 87 Charisis), Cofie, Ulvestad (Dk. 87 Hakan Arslan), N'Jie (Dk. 87 Caicedo), Erdoğan Yeşilyurt, Leke James (Dk. 61 Yatabare)

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte (Dk.46 Berkay Özcan), Ömer Ali Şahiner (Dk.60 Şener Özbayraklı ), Touba, Lima, Januzaj (Dk. 72 Muhammet Arslantaş), Biglia, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç (Dk. 86 Berkay Aydoğmuş), Keny, Szysz (Dk. 86 Caner Erkin)

Goller: Dk. 37 Duarte (Kendi kalesine) (Demir Grup Sivasspor), Dk. 61 Szysz (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 85 Ziya Erdal, Dk. 90 Appindangoye (Demir Grup Sivasspor)





SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28 haftasında Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan müsabaka 1-1 sona erdi.

52. dakikada sağdan ceza alanına giren Saiz, topu ceza sahası dışındaki Ulvestad'ın önüne bıraktı. Ulvestad'ın sert vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

61. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Sol kanattan Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta defanstan seken top arka tarafta bulunan Szysz'ın önüne düştü. Szysz'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan ağlara gitti: 1-1.

70. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un pasında topla buluşan N'Jie'nin vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

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