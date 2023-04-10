Ulaş'ta Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

İlçe Emniyet Amiri Yavuz Yılmaz ve polisler Ulaş Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Yılmaz ve beraberindeki teşkilat mensupları daha sonra şehitlerin kabirlerini ve şehit ailelerini ziyaret etti.

Ulaş Merkez Cami'nde ise şehit polisler için mevlidi şerif okundu.

Polisler ilçedeki esnafları ziyaret ederek, çeşitli konularda bilgilendirme çalışması yaptı.

İlçe Emniyet Amiri Yavuz Yılmaz ile polisler daha sonra Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş'ı makamında ziyaret ederek çiçek verdi.

Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü tebrik eden Baş, polislere görevlerinde başarı diledi.



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