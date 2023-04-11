Sivas Valisi Şimşek Doğanşehir'deki görevini tamamladı

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından koordinatör vali olarak görevlendirildiği Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki görevini tamamladı.

Şimşek, görevinin sona ermesinin ardından mesaj yayımlayarak Doğanşehirlilere veda etti.

Mesajında, iki büyük depremi 9 saat arayla hep birlikte yaşadıklarını anımsatan Şimşek, "150 bin kilometrekarelik bir bölgeyi sarsan ve yaklaşık 13 milyon vatandaşımızın doğrudan etkilendiği bu facia, insanlığın tarihi boyunca yaşadığı en ağır doğal afetlerden biri oldu." ifadesini kullandı.

Enkaz altında imdat bekleyen, canını ayaza atmış, sıcak bir el uman, dünyası kararmış bir ümit ışığı arayan insanların yanında olmak için milletçe, devletçe seferber olduklarını belirten Şimşek, "Tarihimizin en zorlu sınavlarından birinden geçtiğimiz bugünlerde sahip olduğumuz hasletleri, alicenaplığı, dayanışma ruhunu, beraberlik duygularını harekete geçirerek, bu dehşetli yıkımın altından hep birlikte kalkmaya çalıştık." açıklamasında bulundu.

Depremin ilk gününden itibaren Doğanşehir'de yürüttüğü koordinatörlük görevinin sona erdiğini, bölgede görev alan tüm ekiplere teşekkür ettiğini belirten Şimşek, mesajını şöyle tamamladı:

"Bu kara günlerde Sivas ve Doğanşehir arasında kurduğumuz dostluk ve kardeşlik bağı giderek güçlenecektir. Sivas olarak Doğanşehir’den elimizi çekmeyeceğiz ve her daim sizlerin yanında olacağız. İnşallah el birliğiyle gönül birliğiyle yaralarımızı saracağız. Bu çetin sınavı, birliğimizi ve dirliğimizi güçlendirerek geçeceğiz. Başta depremin yıkımını yaşayan vatandaşlarımız olmak üzere tüm ülkemize ve Doğanşehirlilere tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah bir daha milletimize böyle felaketler yaşatmasın inşallah."

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