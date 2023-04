Sivas Belediye Başkanı Bilgin, öğretmen ve öğrencilerle iftar yaptı

SİVAS (AA) - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen iftar programında öğretmen, öğrenci ve velilerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, okulun spor salonunda düzenlenen iftar programında konuşan Bilgin, geleceğin teminatı olan öğrencilerin milli ve manevi değerlere haiz biçimde yetişiyor olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

"Gönül Sofrası" adı altında iftar programları düzenlediklerini belirten Bilgin, "Belediye olarak toplumun her kesimine, her anına dokunarak hem şehrimizin ihtiyacı olan hizmetleri birer birer yerine getirmenin hem de bu şehirde yaşayan her bir hemşehrimizin gönlüne dokunarak hayır duasını almanın gayreti içerisindeyiz." açıklamasında bulundu.

Görev sürecinde Sivas'ı daha mutlu bir şehir haline getirmek için çaba gösterdiğini aktaran Bilgin, şunları kaydetti:

"Önemli hizmetleri yaparken de gönül köprülerini kurarak insanımız hatırında güzel bir an bırakabilmektir. Bu noktada siz değerli hemşehrilerimizin hayır duasına talibiz. Biz inanıyoruz ki duanın açamayacağı hiçbir kapı yoktur. Eksiğimiz, noksanımız ya da yapamadıklarımız yetiştiremediğimiz de olabilir ancak samimiyetle, gayretle milletimizden aldığımız hayır duası ile hemşehrilerimize hizmet etmenin derdindeyiz. Şu hususun da altını çizmek istiyorum. İmam hatip nesli olmak önemlidir. İmam hatip ruhunu taşıyabilmek önemlidir. Özellikle hafızlık eğitimi alan genç arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi tebrik ediyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.