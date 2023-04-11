Ulaş'ta 10 bin büyükbaşa şap aşısı yapılmaya başlandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde merkez ve köylerde 10 bin büyükbaş hayvana şap aşısı yapılmaya başlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Doğan, ilçede mesai saatleri gözetmeksizin tüm veteriner hekimlerin şap hastalığıyla mücadele için sahada olduğunu söyledi.



Oluşturulan teknik ekiplerin ilçenin farklı noktalarındaki hayvan çiftlik ve ahırlarını gezip aşılama yaptığını aktaran Doğan, çiftliklerde dezenfeksiyon çalışması da gerçekleştirdiklerini belirtti.

Aşı çalışmalarının yanı sıra güvenlik önlemleri de aldıklarını ifade eden Doğan, "Bununla ilgili broşür dağıtımı yapıyoruz. Her ziyaret ettiğimiz işletmede üreticilerimize alacakları tedbirler konusunda bilgilendirme yapıyoruz. İlçemizde Et ve Süt Kurumu ile Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğünün olması dolayısıyla hızlı şekilde hareket ederek hastalık riskini en aza indirgemeyi amaçlıyoruz." dedi.

Doğan, sahada ve aşı üretiminde görev alan tüm personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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