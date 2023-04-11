Sivas'ta 154 bin makaron ele geçirildi

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SİVAS (AA) - Sivas'ta gerçekleştirilen operasyonda 154 bin makaron ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında bir iş yeri ve eklentileri ile depo mahiyetindeki 2 adreste arama yaptı.

Aramalarda 128 bin 600'ü dolu, 25 bin 400'ü boş 154 bin makaron, 239 kilogram kaçak tütün, 18,5 kilogram nargile tütünü ve sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Olayda gözaltına alınan şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.

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