Sivasspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları başladı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Bitexen Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Ardından topla dayanıklılık çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, dar alan pas çalışması ve yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Bitexen Giresunspor ile Demir Grup Sivasspor, 16 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Çotanak Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.