Ulaş Kaymakamı Baş, polislerle iftarda bir araya geldi

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SİVAS (AA) - Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178. yılı kapsamında ilçede görev yapan polislerle iftarda buluştu.

Baş, ilçedeki bir lokantada Ulaş İlçe Emniyet Amirliği personeliyle orucunu açtı.

Polislerle bir süre sohbet eden Baş, "İlçemizde vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için fedakarca görev yapan emniyet personelimizle iftarda buluşarak haftalarını kutlamak istedik. Emniyet mensuplarımızın tüm vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için fedakarca çalıştıklarını görüyor, kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Baş, "Toplumsal güvenin sağlanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin korunması, milletimizin huzuru için görev yapan tüm güvenlik görevlilerimize hayırlı vazifeler ve hayırlı ramazanlar diliyorum." diye konuştu.

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