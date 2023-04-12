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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzmanından kalp ve damar hastalıkları uyarısı

AA

Uzmanından kalp ve damar hastalıkları uyarısı

SİVAS (AA) - Sivas Numune Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hatice İrem Üzümcü, kalp ve damar hastalıklarının tüm dünyada başlıca ölüm nedeni olduğunu bildirdi.

Üzümcü, yaptığı yazılı açıklamada, kalp ve damar hastalıklarından dünyada her yıl yaklaşık 19 milyon kişinin öldüğüne dikkati çekti.

Kalp ve damar hastalıklarının tüm dünyada başlıca ölüm nedeni olduğunu vurgulayan Üzümcü, "Kardiyovasküler hastalıkların henüz oluşmadan önlenebilmesi için toplumda gerekli farkındalığı oluşturmak çok önemlidir. Başta aile hekimleri olmak üzere tüm hekimler, koruyucu hekimlik adına önlenebilir kardiyovasküler risk faktörlerini tespit ederek kişileri uygun yaşam tarzı değişikliğine yönlendirmelidir." ifadelerini kullandı.

Üzümcü, günlük hayatta yapılacak ufak değişikliklerle kalp hastalıklarından korunmanın mümkün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kalp hastalıklarının temelinde genetik, ırk, yaş, cinsiyet, ailede kalp hastalığı öyküsü olması gibi değiştiremeyeceğimiz faktörlerin yanı sıra yüksek tansiyon, şeker hastalığı, sigara, alkol tüketimi, yüksek kan kolesterol seviyeleri, obezite, uygunsuz diyet, hareketsiz yaşam tarzı gibi değiştirilebilir faktörler bulunmaktadır. Dünyada her saniye bir kişi kalp ve damar hastalıklarından hayatını kaybetmektedir. Kötü beslenme alışkanlıkları dünyadaki en sık 10 ölüm nedeninden 4'ü ile doğrudan bağlantılıdır. Bu sebeple sağlıklı beslenme çok önemlidir. Fiziksel aktivite yetersizliğinin sonucu olan obezite, özellikle çocukluk çağından itibaren görüldüğünde ileride kalp hastalığı gelişme riskini büyük oranda artırır. Dünyada tütün içen her iki kişiden biri tütünle ilişkili hastalıklar nedeniyle ölmektedir. Bu sebeple tütün ve tütün ürünlerinden mutlaka uzak durulmalıdır. Tüm bunların yanı sıra kendi vücudunuzu tanıyın ve kan değerinizi sık sık takip edin. Hem kendimiz hem çocuklarımızın geleceği için yaşam tarzımızı değiştirmeye bugünden başlayalım."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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