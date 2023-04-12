Suşehri Belediyesi hizmet binası taşındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Suşehri Belediyesi hizmet binasının deprem testlerinden başarısız çıkması nedeniyle boşaltıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerindeki ilçede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün incelemeleri sonucunda deprem testlerinden başarısız çıkan belediye hizmet binasının boşaltılmasına karar verildiği belirtildi.

Belediye hizmet binasının geçici olarak, ilçede yeni yapılan ve hizmete açılmayan 2 nolu sağlık ocağına taşındığı aktarılan açıklamada, "Zabıta Amirliği ve Gelir Şefliği olarak hizmet veren tahsilat ve emlak birimlerinin yer aldığı servis ise Sivas Caddesi Eski Pancar Dairesi binasında hizmete devam edecek." denildi.

Açıklamada, yeni hizmet binası yapımı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile görüşmelerin yapıldığı, proje çalışmalarının tamamlanma aşamasında olduğu kaydedildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.