Sivas'ta Başöğretmen Atatürk Ortaokulu depremzede öğrenci ve ailelerine iftar verdi

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SİVAS (AA) - Sivas'ta Başöğretmen Atatürk Ortaokulu, deprem bölgelerinden gelen öğrenci ve aileleri ile düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Okul binasındaki programa okul müdürü Enver Yıldız, öğrenciler ve aileleriyle bir süre sohbet etti.

İftar programına katılanlara teşekkür eden Yıldız, "İçinden geçtiğimiz bu zor günleri birlik, beraberlikle aşacağız. Hiçbir zorluk milletimizin geleceğe dair umutlarını elinden alamamış, bundan sonra da alamayacaktır. Sizleri misafir etmekten mutluluk duyuyoruz." dedi.



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