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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA

Sivasspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Bitexen Giresunspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise dar alan pas çalışması ile tam sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından Giresun'a gidecek.

Bitexen Giresunspor ile Demir Grup Sivasspor, 16 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Çotanak Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

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