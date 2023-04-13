AK Parti Sivas'ta milletvekili adaylarını tanıttı

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SİVAS (AA) - AK Parti'nin Sivas milletvekili adayları, düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Sivas'ta 5 milletvekili çıkartmak için parti teşkilatlarına büyük görev düştüğünü söyledi.

Girdiği tüm seçimlerde AK Parti'yi birinci parti olarak çıkartan teşkilatın güçlü olduğunu belirten Yılmaz, "Teşkilatımız girdiği her seçimde başarıya odaklanmıştır. İnşallah bu seçimde de aynı başarıyı gösterecektir." dedi.

Yılmaz, Sivas'ın gelecek 10 yılının şahlanma dönemi olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Demirağ Organize Sanayi Bölgesi devreye girecek. 1. Organize Sanayi Bölgesine ilave yatırımlar yapılacak. 26 Nisan'da inşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yüksek hızlı trenle Sivas'a geliyor, hızlı trenin açılışını yapacağız. Hızlı trenin 64 milyar liralık yatırım bedeli var. Türkiye Cumhuriyeti'nde bu kadar büyük bedelli yatırım bir daha yoktur. Böyle bir hizmeti Sivas'a kazandırdıkları için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. 20 yılda AK Parti iktidarlarıyla gelen milletvekilleri bir hoş seda bıraktı."

Toplantıya AK Parti Sivas milletvekilleri Mehmet Habib Soluk ve Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti Sivas milletvekili adayları Abdullah Güler, Hakan Aksu, Rukiye Toy, Rüstem Yüce ve Serdar Öksüm ile partililer katıldı.

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