Sivasspor, Süper Lig maçı için Giresun'a gitti

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SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor bu maç için Giresun'a gitti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'de 29. haftasında pazar günü deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, 22 kişilik kafileyle kara yoluyla Giresun'a gitti.

Kırmızı-beyazlı ekip yarın Giresun'da yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Bitexen Giresunspor ile Demir Grup Sivasspor, 16 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Çotanak Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

Kafilede, Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Ziya Erdal, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Murat Paluli, Dimitrios Goutas, Hakan Arslan, Robin Yalçın, Isaac Cofie, Kader Keita, Erdoğan Yeşilyurt, Clinton N'Jie, Fredrik Ulvestad, Max Gradel, Charis Charisis, Ahmed Musa, Emre Gökay, Samuel Saiz, Mustapha Yatabare ve Jordy Caicedo yer aldı.

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