AK Parti Sivas milletvekilleri Soluk ve Ekinci Suşehri ilçesini ziyaret etti

SİVAS (AA)- AK Parti Sivas milletvekilleri Mehmet Habip Soluk ve Semiha Ekinci, Suşehri ilçesine veda ziyaretinde bulundu.

14 Mayıs'taki seçimlerde aday gösterilmeyen Soluk ve Ekinci, ilçede Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu ve partililer tarafından karşılandı.

Görev yaptıkları dönemde Sivas'ın ilçelerine ve köylerine güzel hizmetler getirdiklerini belirten Soluk, "Her ne kadar listelerde yer alamasak da her zaman partimiz ile iç içeyiz. Çünkü bizler birer aileyiz. Aile bağımız bundan sonrada daha da güçlenecek." dedi.

Ekinci ise ziyaretin kesinlikle veda olmadığını ifade ederek, "Ben vadinin milletvekili olarak görev yaptım. Bundan sonra da öyle olmaya devam edeceğim. Önemli olan listelerde görev almak değil, bundan böyle daha fazlasını yapmak. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti'yi 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde hep birlikte iktidara taşımak." diye konuştu.

Belediye Başkanı Yüksel ve İlçe Başkanı Uğurlu da hizmetlerinden dolayı milletvekillerine teşekkür etti.













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