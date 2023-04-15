Suşehri'nde beyin kanaması geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Uyumadan önce yanınıza koyun! Öyle bir etkisi oluyor ki

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde beyin kanaması geçiren öğretmen yaşamını yitirdi.

Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Maksut Üner (61), geçirdiği beyin kanaması sonucu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavi gören Üner, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yakınları tarafından cenazesi alınan Üner, ilçeye bağlı Eskişar köyünde toprağa verildi.

Üner'in cenaze törenine Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, siyasi parti ilçe başkanları, eğitim camiası ve vatandaşlar katıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.