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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor, Giresunspor karşısında ligdeki çıkışını sürdürme peşinde

AA

Sivasspor, Giresunspor karşısında ligdeki çıkışını sürdürme peşinde

SİVAS (AA) - HALİFE YALÇINKAYA - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Bitexen Giresunspor'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, ligdeki çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

Çalımbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem ligde hem Avrupa'da hem de Türkiye Kupası'nda oynayan bir takım olduklarını anımsattı.

Ligdeki çıkışlarını devam ettirmeleri için Giresunspor maçının çok önemli olduğuna dikkati çeken Çalımbay, "Giresunspor maçı gerçekten zor bir maç. Özellikle sahalarında iyi oynayan bir takım. Ligde kolay maç da yok, bunun farkındayız. Son iki maçımızı iyi bir şekilde bitirdik, bunu sürdürmek istiyoruz." dedi.

Avrupa'ya veda ettikten sonra lige odaklandıklarını belirten Çalımbay, en büyük sıkıntılarının futbolcuların sakatlığı olduğunu dile getirdi.

Avrupa kupalarında mücadele ettikleri dönemde sürekli maçlar oynadıklarını vurgulayan Çalımbay, "Eğer Avrupa kupalarına gitmeseydik belki de biz şu anda ligde ilk 6'nın ya da ilk 5'in içinde olacaktık." ifadelerini kullandı.

Avrupa kupalarına gitmelerinin hem ülke puanı hem de kırmızı-beyazlı kulüp açısından önemli olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Onun için de Avrupa'ya gitmemiz gerekiyordu. İyi ki de gitmişiz, çok da güzel şeyler yaptık. Kulübümüze maddi açıdan, Türkiye'ye ve Türk futboluna da puan açısından katkımız oldu. Mutluyum, özellikle de bir Anadolu takımını üst üste Avrupa'ya götürmek kolay değil." diye konuştu.


- "Vicdanen çok rahatım"

Çalımbay; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'un geniş kadrolara sahip takımlar olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Anadolu takımı olarak bazı imkansızlıklara rağmen çok güzel şeyler yaptık, vicdanen çok rahatım. Sivasspor'da kaldığım sürece de çok güzel şeyler yaptık. Takımımız, tarihinde Türkiye Kupası finali bile oynamamıştı. Ama biz hem final oynadık hem de kupayı aldık. O yüzden de çok güzel şeyler yaptık. Ama sıkıntılar da yaşadık. Hem ligi hem Avrupa'yı götürürken geniş kapsamlı bir kadron olması gerekiyor, bazı imkanlara sahip olman gerekiyor. Maalesef onların bazıları da bizde olmadığı için ona rağmen iyi bir yere kadar geldik."


- "Lig bu sene çok enteresan oldu"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ligi de etkilediğine dikkati çeken Çalımbay, "Lig bu sene enteresan oldu. İyi şekilde çıkış yapıyoruz, bir bakıyoruz lige ara veriliyor ve tekrar duruyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çalımbay, yaşanan depremin herkesi çok üzdüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Ölenlere Allah rahmet eylesin. Deprem olduktan sonra Hatayspor ve Gaziantep olmayınca lige ara verildi. Milli maç arası oluyor, lige yine ara veriyorsun. O yüzden de bir türlü istediğimiz seviyeye gelemedik. Yani bir tek biz değil, diğer takımlar da sıkıntı yaşadı. Bunun için de sıkıntılı bir süreç yaşıyorsunuz. Sakatlanan, dönmüş olan oyuncuların maç eksiği var. Eğer hazırlık maçı yapmazsak çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Ama İstanbul takımları, Süper Lig'de oynayan 9 takım var ve birbirleriyle maç yapıyorlar, o tempoyu kaybetmiyorlar. Biz maalesef hazırlık maçı yapamadığımız için sıkıntı yaşadık."

Çalımbay, hakemler ve VAR sistemiyle ilgili eleştirilerde bulunarak, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Hakem arkadaşların da son maçlarda bize çok büyük yanlışlar yaptığına inanıyorum. Özellikle son Başakşehir maçımızda kol açıkken top çarpıyor, penaltı verilmiyor. Hakemlerin arasında da dengesizlik var. Biri veriyor, biri vermiyor. VAR'a çok güveniyordum ama artık güvenmiyorum. Şöyle güvenmiyorum, bakıyorlar ve kolay görmüyorlar. Başakşehir maçında pozisyonu nasıl görmüyorlar, mümkün değil görmemeleri. Ama biz bunu anlatamıyoruz. Sivasspor olduğumuz için es geçiyorlar, bu yüzden de zararını hep biz çekiyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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