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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Sivas'ta konuştu:

AA

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Sivas'ta konuştu:

SİVAS (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımdaki ihracatın 30 milyar dolara yaklaştığını, gelecek yıl bu rakamı 36 milyar dolara çıkartmayı hedeflediklerini söyledi.

Kirişci, Sivas Belediyesini ziyaretinde yaptığı konuşmada, Sivas'ın tarım ve kalkınma şehri olduğunu belirtti.

Cumhuriyetin ilk ışıklarının yandığı Sivas'ı herhangi bir şehir olarak görmediklerini ifade eden Kirişci, "Şehrin alan olarak sahip olduğu büyüklük tarımsal üretim adına bizi çok mutlu ediyor. Ülkemizin artan nüfusu, jeopolitik riskler ve diğer etkenler nedeniyle mutlak suretle daha fazla üretme mecburiyetimiz var. Sivas'ta bu potansiyel var." diye konuştu.

Üretimin daha fazla yapılması için Bakanlık olarak hem tarım hem de orman tarafından destek olmaya devam edeceklerini dile getiren Kirişci, "Elbette su konusu Sivas'ımız için çok önemli, tarımsal sulama da çok önemli. Çünkü tarımsal sulamayla üretimin, verimin nasıl arttığını en iyi bizler biliyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti iktidarları döneminde 670 bin dekarlık alanın sulamaya açıldığını aktaran Kirişci, şunları aktardı:

"Bu alanların daha da artırılmasını ve bu konuda da Türkiye'de hem sulanan hem de sulandığı için bol bereketli topraklarıyla bunu üretime dönüştüren Sivas'ımızı tarımsal üretimde inşallah ilk sıraya yerleştireceğiz. Çünkü bu birikim, bu potansiyel ve bu zenginlik var."

- "Tarım sektörüne yapılan her türlü destek ziyadesiyle karşılık bulur"

Kirişci, Anadolu'da "Aşa dökülen yağın zararı olmaz." şeklinde sözün olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Tarım sektörüne yapılan her türlü yardım, her türlü destek ziyadesiyle karşılık bulur. Bu sektör, bu ülkenin milli güvenlik meselesi olan gıdayla tarımla ilgili konularda diğer ülkelerden ayrışmasını sağladı. O ülkeler bu konuda sıkıntı yaşarken hamdolsun bugün biz ülke olarak hem kendi insanımızı, 85 milyonu doyuruyoruz hem de ülkemizi ziyaret eden 50 milyondan fazla turisti, misafiri ağırlıyoruz. Yine Türk Hava Yollarımızın yolcularından 185 milyon civarında yolcu var, o yolcuyu da doyuran yine bizim sektörümüz. Yetmez diyoruz, bir de ihracat yapıyoruz, 30 milyar dolara yaklaştı. Biz iktidara geldiğimizde tüm Türkiye'nin 36 milyar dolarlık ihracatı vardı. Allah ömür verirse gelecek yıl inşallah bu rakamı ziyadesiyle yakalamış, 2023'te başlayan Türkiye Yüzyılı'nı tarımda artık o eşiği aşmış 20-21 yıllık bir çabanın sonunda o ilk günkü toplam Türkiye ihracatını tek başına tarım sektörünün gerçekleştirmesini sağlamış olacağız. Bunu da hep birlikte göreceğiz inşallah."

Bakan Kirişci'ye Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin tarafından yavru Kangal köpeği ve Sivasspor forması hediye edildi.

- "Tekne orucu" etkinliğine katıldı

Bakan Kirişci, Sivas’ta düzenlenen "Çocuklar İçin Tekne Orucu" adlı programa da katıldı.

Sivas Belediyesi tarafından Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen programda konuşan Kirişci, alanda bulunan çocuklara "Şemsettin Sivasi'nin torunları" diye hitap etti.

Pazartesiyi salıya bağlayan gecenin Kadir Gecesi olduğunu belirten Kirişci, alanda bulunanların Kadir Gecesi'ni tebrik etti.

Sivas Belediyesinin okullarda günlük 4 bin kişiye iftar programı düzenlediğini söyleyen Kirişci, "Allah hayırlarını kabul eylesin, Belediye Başkanı'mıza teşekkür ediyoruz. Biz millet olarak büyük bir milletiz. Büyük milletler, büyük devletler kurar. Son devletimizin kuruluşuyla ilgili sürecin başladığı bu güzel ilde sizin gibi geleceğimizi ve bahtımızı açık olarak gördüğümüz gençlerimizin böyle bir tekne orucu marifetiyle dine, İslam'a, oruca olan bu muhabbetinizi geliştirme çabalarını çok değerli, çok kıymetli buluyoruz." diye konuştu.

Kirişci, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'i da makamında ziyaret etti, ardından esnaf ziyaretinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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