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MHP Sivas'ta "Sevdamız Sivas, Sevdamız Türkiye Zafere Yürüyüş" konvoyu düzenledi

AA

MHP Sivas'ta "Sevdamız Sivas, Sevdamız Türkiye Zafere Yürüyüş" konvoyu düzenledi

SİVAS (AA) - MHP Sivas İl Başkanlığınca "Sevdamız Sivas, Sevdamız Türkiye Zafere Yürüyüş" sloganıyla araç konvoyu düzenledi.

Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünden hareket eden konvoya MHP milletvekili adayları Ahmet Özyürek, İlker İpek, Kenan Çarboğa, Murat Sevinç ve Bahadır Gökmen ile partililer katıldı.

Program sonunda seçim bürosunun açılışında konuşan MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, halkın teveccühünün takdire şayan olduğunu söyledi.

Özyürek, organizasyonu düzenleyen partililere teşekkür ederek, "Ayrışmadan, bölünmeden birlik ve beraberlik içerisinde yeni yüzyılda güçlü Türkiye'yi hep birlikte kuracağız." diye konuştu.



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