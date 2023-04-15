Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı

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SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Bitexen Giresunspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Giresun'da gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı.

Sivasspor, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Bitexen Giresunspor ile Demir Grup Sivasspor yarın 16.00'da Çotanak Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.





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