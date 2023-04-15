Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Sivas'ta depremzedelerle iftarda buluştu:

SİVAS (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, depremzedelere kalıcı konutların 1 yıllık süre içerisinde teslim edileceğini söyledi.

Kirişci, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden gelerek KYK bünyesindeki Binali Yıldırım Kız Yurdu'nda ağırlanan depremzedelerle iftar programında bir araya geldi.

Sivas'ta tarım ve orman sektörüyle ilgili buluşma gerçekleştirdiklerini anımsatan Kirişci, "Bu toplantı vesilesiyle buradayken akşamına da Rabbim sizlerle birlikte iftar yapmayı lütfeyledi." dedi.

6 Şubat'ta ülke olarak çok ağır bir deprem yaşandığını vurgulayan Kirişci, "50 binin üzerinde kardeşimizi ebediyete uğurladık. Rabbim her birine rahmeti ve merhametiyle muamele eylesin. Devletimiz güçlü, devletimiz ve milletimiz el ele verdi, gönül gönüle verdi ve bu yaralar sarılmaya başlandı." diye konuştu.

- "Devletimiz güçlü, devletimiz büyük"

Çadır ve konteyner kentlerin ardından kalıcı konutların yapımına başlanıldığını ifade eden Kirişci, şunları kaydetti:

"Kalıcı konutları da inşallah 1 yıllık sürede sizlere, esas sahiplerine teslim etmiş olacağız. Hatta Ramazan Bayramı'nın birinci günü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki yine Gaziantep Nurdağı ilçesindeki köylerimizin köy evlerini oradaki vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız. Üzerinden daha 2 ay bile geçmeden bu devlet bu milletle kucaklaştı ve hükümet olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bu icraatlar birer birer sergileniyor. Bu yurdun bir an için olmadığını düşünelim ve biz acaba sizleri nerede konaklatacaktık? Çok şükür ülkemizdeki bütün üniversite öğrencilerimizin kalmaları için yapmış olduğumuz bu yurtlarda bugün sizler misafirsiniz. Evinizdeki konforu elbette ki sağlayamayız ama en azından acılarımızı dindirmek, acılarımızı hafifletmek anlamında sizlere devletimiz bu imkanları sunuyor. Dolayısıyla devletimiz güçlü, devletimiz büyük. Allah'ın izniyle söz verdiğimiz şekilde konutlarımızı sizlere teslim ettiğimizde biz de artık görevimizi yapmış olacağız ve rahat etmiş olacağız."

- "Hayvanları zarar gören vatandaşlarımızın zararlarını karşılıyor olacağız"

Kirişci, depremde iş yerleri zarar görenlerin mağduriyetinin de giderileceğini dile getirerek, "Yine aynı şekilde bizim sektörümüzde hayvanları zarar gören vatandaşlarımıza büyükbaş ise büyükbaş, küçükbaş ise küçükbaş veya kanatlı ya da su ürünleri hangi alanda kayıpları varsa bakanlık olarak birebir karşılıyor olacağız." diye konuştu.

Depremzedelerin acılarını dindirmeye yönelik çabaların devam ettiğini aktaran Kirişci, "En azından maddi olarak, manevi olarak bu çabalarımızın devam edeceğini ve devam ettiğimizi zaten görüyorsunuzdur." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.