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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Sivas'ta süt işleme tesisisin açılışında konuştu:

AA

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Sivas'ta süt işleme tesisisin açılışında konuştu:

SİVAS (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye'nin üretimiyle sadece 85 milyon vatandaşını değil, ülkeyi ziyaret eden 52 milyon turisti de doyurduğunu söyledi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Sivas'a gelen Kirişci, valilik öncülüğünde İl Özel İdaresi ve Sivas Belediyesi ortaklığında kurulan Sivas Teknik Tarım Hayvancılık ve İnşaat Ticaret Sanayi Anonim Şirketi (SİVTAŞ) bünyesindeki süt işleme tesisinin açılış töreninde, tesisin kente kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Sivas'ı önemsediklerini belirten Kirişci, "Sivas bitkisel üretim ağırlıklı, devamında da hayvansal üretimde de önemli faaliyetleri yürüten kıymetli bir şehrimizdir." dedi.

Hayvancılıkla ilgili verilen destek kalemlerinin sayısının 2002 yılında sadece 4 olduğunu vurgulayan Kirişci, "Şu anda destek kalemi sayısı otuzbir. 2002 yılındaki destek miktarında önemli bir destek de yoktu, sadece 1,8 milyar liraydı. Bu 1,8 milyar liralık desteğin sadece yüzde 4,4'ü hayvancılığa veriliyordu. Şimdi geldiğimiz noktada hayvancılığın bitkisel üretimle rekabet etmesi değil, birbirlerini tamamlayıcı olması hasebiyle ikisinin birlikte ayağa kaldırılması, büyütülmesi, geliştirilmesi temel hedefimiz oldu." diye konuştu.

- "Tarımı destekliyoruz"

Tarım ve hayvancılığa verilen desteklemeyi daha ileri noktalara taşımayı hedeflediklerini aktaran Kirişci, "Bu sektörün kritik öneme haiz bir sektör olduğunu, stratejik bir sektör olduğunu, bu sektörün ikamesinin ve ithal yoluyla bu sektörün yaşatılmasının mümkün olmadığını, asıl olanın yerli ve milli olarak bu ülkede üretim olduğu gerçeğinden hareket ederek biz destekliyoruz, arkasında duruyoruz, bu desteklerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi son 21 yılda dünyaya lider ülke yapan, liderlik diplomasisiyle örnek bir davranış sergileyen ve dünya liginde en üst sıralara çıkartan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Kiriçci, şöyle devam etti:

"Türkiye üretiyor, ürettikleriyle sadece bu ülkenin 85 milyonunu doyurmakla kalmıyor aynı zamanda bu ülkeye gelen 52 milyon turisti doyuruyor. Cumhurbaşkanımız sayesinde içeride üretimimiz bu noktalara taşınırken, hem de tahıl koridoru sayesinde sadece biz değil, sadece bölge ülkeleri değil tüm dünya bir nefes aldı. Bu koridor sadece tahıl ve gıda alanında bir koridor olmasının ötesinde dünyayı rahatlatan bir huzur, bir güvenlik koridorudur. Emtia fiyatlarının gerilemesine neden olan, ekonomik bir rahatlığı beraberinde getiren bir koridor haline geldi."

Kirişci, 14 Mayıs seçimlerinin önemine dikkati çekerek, "Böyle bir liderin inşallah Rabbim 14 Mayıs'tan itibaren de tekrar ikinci kez seçilerek, sadece başımızda görevine devam etmesi, liderliğine devam etmesi değil, aynı zamanda bu ülkeye bel bağlayan mazlum ve mağdur milletlerin de umutlarını yeşertmeye ve bu ülkeyi artık muasır medeniyetlerin de üzerine çıkartmaya inşallah yol açmış olacak." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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