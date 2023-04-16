Sivas'ta tırla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ikisi çocuk, 4 kişi yaralandı.

Y. H. (39) yönetimindeki 80 ABG 623 plakalı tırla H.T'nin (34) kullandığı 58 HG 398 plakalı otomobil, Şarkışla-Pınarbaşı kara yolunun Cemel kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan M.K.T. (3) ve B.Y.T. (7) yaralandı.

Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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