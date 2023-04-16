Akıncılar'da iftar programı düzenlendi

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde iftar programı gerçekleştirildi.

Akıncılar Türk Telekom Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri tarafından düzenlenen iftar programına Kaymakam Tarık Sefa Kahveci, öğretmenler ve diğer davetliler katıldı.

Kahveci, programı düzenleyen öğrencilere teşekkür ederek bir süre sohbet etti.

Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Kahveci, okul hayatlarında başarı diledi.









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