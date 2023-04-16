Sivas'ta MHP milletvekili adayları tanıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta MHP milletvekili adayları tanıtıldı

AA

Sivas'ta MHP milletvekili adayları tanıtıldı

SİVAS (AA) - MHP Sivas'ta milletvekili aday tanıtım toplantısı düzenledi.

MHP İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hamidiye Millet Bahçesi'nde düzenlenen programa, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, MHP Milletvekili adayları İlker İpek, Kenan Çarboğa, Murat Sevinç, Bahadır Gökmen ve partililer katıldı.

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın seçimlerde destan yazacağını belirtti.

Sivas'ın gelişmesine katkı sağlamak için çalışacaklarını aktaran Özyürek, "MHP'nin yiğit milletvekili adayları mecliste olmalı. Hem bu bayrağa hem bu vatana hem ezanımıza hem de Cumhurbaşkanımıza sahip çıkacağız. Benim sevdam Sivas, eğer sevdası Sivas olanlar varsa bugünden itibaren çalışsınlar. MHP milletvekillerine ve Cumhurbaşkanımıza sahip çıksınlar." ifadelerini kullandı.

Milletvekili adayları da yaptıkları konuşmalarda seçmenlerden destek istedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akıncılar'da iftar programı düzenlendi
YEREL HABERLER Akıncılar'da iftar programı düzenlendi
Sivas'ta tırla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sivas'ta tırla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi ...
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Sivas'ta süt işleme tesisisin açılışında konuştu:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Sivas'ta süt işleme ...
Bakan Kirişci: Bölge barışı için çok önemli bir seçim (2)
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: Bölge barışı için çok önemli bir seçim ...
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Sivas'ta depremzedelerle iftarda buluştu:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Sivas'ta ...
Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını ...
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Sivas'ta konuştu:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Sivas'ta konuştu:
MHP Sivas'ta "Sevdamız Sivas, Sevdamız Türkiye Zafere Yürüyüş" konvoyu düzenledi
YEREL HABERLER MHP Sivas'ta "Sevdamız Sivas, Sevdamız Türkiye Zafere ...
Bakan Kirişci: Bölge barışı için çok önemli bir seçim
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: Bölge barışı için çok önemli bir seçim
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Sivas'ta konuştu:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Sivas'ta konuştu:
Sivasspor, Giresunspor karşısında ligdeki çıkışını sürdürme peşinde
YEREL HABERLER Sivasspor, Giresunspor karşısında ligdeki çıkışını ...
Ulaş'ta yağışlar Tecer Irmağı'nın su seviyesini yükseltti
YEREL HABERLER Ulaş'ta yağışlar Tecer Irmağı'nın su seviyesini ...
Prof. Dr. Dilci: Depremin ardından insanlar içine kapandı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Dilci: Depremin ardından insanlar içine ...
Sivasspor, Süper Lig'de yarın Giresunspor ile deplasmanda karşılaşacak
YEREL HABERLER Sivasspor, Süper Lig'de yarın Giresunspor ile ...
Suşehri'nde beyin kanaması geçiren öğretmen hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Suşehri'nde beyin kanaması geçiren öğretmen hayatını ...
Ulaş Belediye Başkanı İlbey, vatandaşlarla iftarda bir araya geldi
YEREL HABERLER Ulaş Belediye Başkanı İlbey, vatandaşlarla iftarda ...
AK Parti Sivas milletvekilleri Soluk ve Ekinci Suşehri ilçesini ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Parti Sivas milletvekilleri Soluk ve Ekinci ...
Sivasspor, Süper Lig maçı için Giresun'a gitti
YEREL HABERLER Sivasspor, Süper Lig maçı için Giresun'a gitti
Sivasspor'da sakatlanan Leke James, Giresunspor maçı kadrosundan çıkarıldı
YEREL HABERLER Sivasspor'da sakatlanan Leke James, Giresunspor maçı ...
Ulaş Tarım İşletmesinde Kangal Akkaraman koyunu varlığı 3 kat arttı
YEREL HABERLER Ulaş Tarım İşletmesinde Kangal Akkaraman koyunu ...
Sivasspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Sivasspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Ayı yavrusu, köy yolunda cep telefonu ile görüntülendi
YEREL HABERLER Ayı yavrusu, köy yolunda cep telefonu ile ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.