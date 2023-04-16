Sivas'ta MHP milletvekili adayları tanıtıldı

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SİVAS (AA) - MHP Sivas'ta milletvekili aday tanıtım toplantısı düzenledi.

MHP İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hamidiye Millet Bahçesi'nde düzenlenen programa, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, MHP Milletvekili adayları İlker İpek, Kenan Çarboğa, Murat Sevinç, Bahadır Gökmen ve partililer katıldı.

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın seçimlerde destan yazacağını belirtti.

Sivas'ın gelişmesine katkı sağlamak için çalışacaklarını aktaran Özyürek, "MHP'nin yiğit milletvekili adayları mecliste olmalı. Hem bu bayrağa hem bu vatana hem ezanımıza hem de Cumhurbaşkanımıza sahip çıkacağız. Benim sevdam Sivas, eğer sevdası Sivas olanlar varsa bugünden itibaren çalışsınlar. MHP milletvekillerine ve Cumhurbaşkanımıza sahip çıksınlar." ifadelerini kullandı.

Milletvekili adayları da yaptıkları konuşmalarda seçmenlerden destek istedi.





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