Sivas'ta Kadir Gecesi idrak edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas'ta Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Ramazan ayının son günlerinde idrak edilen Kadir Gecesi dolayısıyla Sivas'taki camilerde yoğunluk oluştu.

Özellikle Ulu Cami ve Paşa Cami gibi tarihi camilere akın eden vatandaşlar burada namazlarını kılıp dua ettiler.

Bazı camilerde mevlit okutuldu, cemaate ikramlarda bulunuldu.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.