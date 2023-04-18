Ulaş'ta ilk oruçlarını tutan çocuklar ödüllendirildi

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde ilk kez oruç tutan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

İlçede ramazan geleneğini yaşatmak için ilk kez oruç tutan 5-13 yaş aralığındaki çocuklar, Ulaş Merkez Cami İmamı Hatibi Bilal Başer tarafından ödüllendirildi.

Başer, AA muhabirine, ramazan ayının maneviyatını yaşatmak amacıyla ilk kez oruç tutan çocukları sevindirmek istediklerini söyledi.

Hayırseverlerin desteğiyle çeşitli hediyeler aldıklarını belirten Başer, "Çocuklarımızı dini değerlerimize alıştırmak ve teşvik etmek amacıyla her yıl ramazan ayında bu geleneğimizi sürdürüyoruz." dedi.



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