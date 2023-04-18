Sivas'ta ulaşımı rahatlatacak köprülü kavşağın yapımına başlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Numune Hastanesi ayrımında yaşanan trafik yoğunluğunu gidermesi öngörülen köprülü kavşağın inşaatına başlandı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas-Erzincan çevre yolu üzerinden Numune Hastanesi'ne bağlantıyı sağlayan kavşaktaki trafik sıkışıklığını çözüme kavuşturmak amacıyla başlatılan köprülü kavşak projesini inceleyen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Karayolları 16. Bölge Müdürü Mustafa Türksoy ve ekiplerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilgin, projeyi yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edilen Numune Hastanesi köprülü kavşak ve üstgeçit inşaatının hayırlı olmasını dileyen Bilgin, "Şehrimizin önemli ulaşım projelerinden bir tanesi. Hastanenin de bölgeye gelmesi ile yoğun bir trafik oluşuyordu. Çözüme kavuşturmak amacıyla Karayolları Bölge Müdürlüğümüzün yapmış olduğu proje ihale edilerek inşaat çalışmaları başladı." ifadelerini kullandı.

Emeği geçenlere teşekkür eden Bilgin, "Burada nimet-külfet dengesi var. Projenin hayata geçmesi için belli güzergahların kapatılması gerekiyor. En hızlı şekilde trafik akışının sağlanacağı şekilde planlama yapıldı. İnşaat sürecinde de birtakım aksamalar olabilir, bu noktada hemşehrilerimizin anlayışına sığınıyoruz. Proje tamamlandığı zaman kesintisiz ulaşım sağlamış olacağız." açıklamasında bulundu.

Karayolları 16. Bölge Müdürü Türksoy ise ihale süreci ve yer tesliminin ardından çalışmanın başladığını aktardı.

Fore kazık çalışmalarına başlayacaklarını belirten Türksoy, "İlk etapta Erzincan istikametinin trimer kazısını tamamladık, köprü ayakları ile birlikte çalışmalarımıza başladık. Trafik sirkülasyonunu da karşılıklı olarak projelendirip imza altına aldık. Akışta herhangi bir problem yok, çalışmalarımız yıl sonunda tamamlanacak." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.