Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Nisan Perşembe günü Trabzonspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve baskı çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Demir Grup Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp, kampa girecek.





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