Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Nisan Perşembe günü Trabzonspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve baskı çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.
Demir Grup Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp, kampa girecek.