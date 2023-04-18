GÜNCELLEME - Sivas'ta bir kişi 2 kayınbiraderinden birini tabancayla öldürdü, diğerini yaralayıp intihar etti

SİVAS (AA) - Sivas'ta 2 kayınbiraderinden birini tabancayla öldürüp diğerini yaralayan şüpheli, aynı silahla başına ateş açıp yaşamına son verdi.
Ö.D. (28), ailevi sebeplerden aralarında husumet bulunan kayınbiraderleri Ö.P. (27) ve A.P'yi (20), Alibaba Mahallesi'nde oturdukları evlerine giderek tabancayla rehin aldı.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bu sırada Ö.D'nin tabancayla ateş ettiği A.P. olay yerinde hayatını kaybetti, Ö.P. yaralandı.
Daha sonra aynı silahla başına ateş eden Ö.D. de ağır yaralandı.
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ö.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.