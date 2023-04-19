Sivas'ta Ramazan Bayramı öncesi gıda üreten iş yerleri denetlendi

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SİVAS (AA) - Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve kaliteli gıdaya ulaşmaları için Ramazan Bayramı öncesi denetim yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bayram öncesi yoğunluğun arttığı gıda üretim ve satış yerlerinin denetimi sürüyor.

Bu çerçevede ekipler, unlu mamuller, tatlı ve şekerleme imalatı ile satışının yapıldığı iş yerlerinde hijyen koşullarını ve malzeme kalitesini kontrol etti.

Toplu tüketim yerlerinin de incelendiği denetimlerde ürünlerin muhafaza koşulları ile barkod ve son kullanma tarihlerine de bakıldı.

Denetimlerin mevzuat kapsamında devam edeceği bildirildi.













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