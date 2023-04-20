Sivas'ta midibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 YC 506 plakalı midibüs, Sivas-Malatya kara yolunun Gürün ilçesi Suçatı Beldesi girişinde devrildi.

Bilgi verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerince Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.