GÜNCELLEME - Sivas'ta midibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde midibüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

O.A. (61) yönetimindeki 16 YC 506 plakalı midibüs, Sivas-Malatya kara yolunun Gürün ilçesi Suçatı Mahallesi girişinde devrildi.

Bilgi verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada midibüs şoförü ile araçta bulunan B.Y. (65), H.Y. (57), H.Y. (41) M.Ş.Y. (53), A.Y. (51) G.Y. (32), B.Y. (34), A.Y. (51) ve A.K. (61) yaralandı.

Yaralılardan G.Y. ve A.Y, Gürün Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelerinin ardından Sivas'a sevk edildi.

Kazanın, yaralananların bir yakınlarının cenazesine katılmak üzere Bitlis'ten Bursa'ya giderken meydana geldiği öğrenildi.

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