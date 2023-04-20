Sivas'ta hafif ticari aracın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

H.M.Ö. yönetimindeki 38 KN 400 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Malatya kara yolu Gürün ilçesi Mazıkıran mevkisinde devrildi.

Sürücünün yara almadığı kazada araçta bulunan D.Ö. (24) ve M.Ö. (20) yaralandı.

Yaralılar, Gürün Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



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