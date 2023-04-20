Futbol: Spor Toto Süper Lig

Uzmanlara göre El Nino nedeniyle 2023 ya da 2024'te sıcaklık rekorları kırılabilir

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Deniz Caner Özaral

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Goutas, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Charisis, Saiz, Gradel, Yatabare

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Siopis, Markovic, Yusuf Yazıcı (Dk. 29 Denswil), Bardhi, Gomez

Goller: Dk. 11 Markovic (Trabzonspor), Dk. 27 Saiz (Penaltıdan), Dk. 37 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor)

Kırmızı kart: Dk. 22 Larsen (Trabzonspor)





SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

8. dakikada ilk tehlikeli atak ev sahibi ekipten geldi. Gradel'in sol çaprazdan altıpasa doğru gönderdiği topa Yatabare'den önce son anda savunmaya ayak koyarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

11. dakikada konuk ekip golü buldu. Ceza alanı içi sağ çaprazda topla buluşan Markovic'in yerden sert şutunda meşin yuvarlak yakın direkte ağlarla buluştu: 0-1

27. dakikada Sivasspor penaltıdan eşitliği yakaladı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Goutas'ın kafa vuruşunda kaleci son anda sağına uzanarak topu çıkardı. Pozisyonun takibinde Hakan Arslan, Larsen ile mücadelesinde yerde kalınca, hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Saiz, kaleci ile meşin yuvarlağı ayrı köşelere yolladı: 1-1.

32. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan ön direğe ortasına Yatabare'nin vuruşunda, top az farkla auta gitti.

34. dakikada kırmızı-beyazlılar sağ kanattan yine etkili geldi. Erdoğan Yeşilyurt'un ortasına penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla dışarıya çıktı.

37. dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel ceza sahası dışı sol çaprazdan arka direğe doğru ortaladı. Erdoğan Yeşilyurt'un kafayla kaleye gönderdiği top, Hüseyin Türkmen'in müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısını Sivasspor 2-1 önde tamamladı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.