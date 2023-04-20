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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor-Trabzonspor maçının ardından

AA

Sivasspor-Trabzonspor maçının ardından

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Demir Grup Sivasspor'a 4-1 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Nenad Bjelica, rakibin galibiyeti hak ettiğini söyledi.

Bjelica, karşılaşmanın ardından Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, Sivasspor'u galibiyetinden dolayı kutladı.

Kırmızı-beyazlı ekibin iyi bir performans sergilediğini dile getiren Bjelica, "Sahada 10 kişi kaldıktan sonra maalesef saha içerisinde istediğimiz o varlığı gösteremedik. Yaklaşık 70 dakika boyunca 10 kişi oynadık. Aslında böyle maçlarda 10 kişi kaldıktan sonra takımımda daha fazla mücadele, daha fazla arzu görmeyi isterdim." dedi.


- "Önümüzde yapacağımız çok iş var"

Son 15 dakika genç futbolculara şans verdiğini dile getiren Bjelica, şunları kaydetti:

"Onların da maç tecrübesi edinebilmesini sağlamaya çalıştık. Aslında onlar oyuna girdikten sonra ikinci yarının son dakikalarına doğru topun hakimiyeti biraz bizde kaldı. Daha fazla kaleye şut atma fırsatı bulduk ve biraz daha fazla topla oynayan taraf olduk. Önümüzde yapacağımız çok iş var. Yapmamız gereken çok çalışmak. Neleri eksik yaptık, neleri doğru yaptık, bunları önümüzdeki maçlar için analiz etmeye çalışacağız."


- "Bir kaç gün içerisinde sorunları çözebilmek mümkün değil"

Türkiye'ye gelmeden önce Trabzonspor'u araştırdığını söyleyen Bjelica, "Konuştuğum herkes Trabzonspor'un ne kadar büyük bir kulüp olduğundan bahsetti. Zaten takım geçen sezonki performansı tekrarlasaydı, ben de tabii ki burada olmazdım. Nelerin yanlış gittiğini, nelerin yapılması gerektiğini oturup hep beraber konuşacağız." diye konuştu.

Trabzonspor'un önemli oyunculara sahip bir takım olduğunu vurgulayan Bjelica, sözlerini şöyle tamamladı:

"Takım olarak belki istediğimiz mücadeleyi gösteremedik. Bunun nedenlerini araştıracağız ve buna karşı neler yapmamız gerektiğini hep beraber çözüme ulaştıracağız. Çalışarak bunu çözeceğiz. Önümüzde oynayacağımız maçlar var. Bir kaç gün içerisinde sorunları çözebilmek mümkün değil. Dolayısıyla zamana ihtiyacımız olacak. Biz de önümüzdeki maçları değerlendirerek hem gelecek sene kullanabileceğimiz oyuncuları tespit edeceğiz hem de hedefimiz olan 4. sıraya ulaşmaya çalışacağız."


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