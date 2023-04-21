Sivas'ta KYK yurtlarında ağırlanan depremzedeler bayram namazında bir araya geldi

SİVAS (AA) - Sivas'ta Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurtlarında misafir edilen depremzedeler için Ramazan Bayramı programı düzenlendi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı illerden Sivas'a gelen afetzedeler, bayrama memleketlerinden uzakta girdi.

Binali Yıldırım Kampüsü'ndeki 4 yurtta ağırlanan yaklaşık 10 bin depremzede, yurtlardaki mescitlerde kılınan bayram namazının ardından bayramlaştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, bayramlaşmanın ardından AA muhabirine, deprem bölgesinden gelen afetzedeleri en iyi şekilde ağırlamaya devam ettiklerini söyledi.



Yurtların, depremin ilk gününden itibaren afetzedelerin hizmetinde olduğunu dile getiren Tunç, şöyle konuştu:



"Ramazan boyunca iftar, sahur, teravih ve mukabele programlarıyla onlara ortam oluşturmaya gayret ettik. Şimdi de bayram namazını depremzedelerimizle eda ettik. Tabii buruk bir bayram çünkü çok ciddi kayıplarımız var. Deprem geniş bir alanı etkiledi. Depremzedelerimiz acılarını unutmaya çalışıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak elimizden geldiğince onları ev ortamında misafir ediyoruz. Bayramın sevincini de birlikte yaşadık."

- "Devletimiz bize kucak açtı"

Depremin yıkıma neden olduğu Malatya'dan gelerek yurda yerleşen 59 yaşındaki Sinan Yapa ise "Bakanlığın bize tahsis ettiği bu yurtlardan en iyi şekilde faydalandık. Devletimiz bize kucak açtı, 2 aydan beri buradayız ve çok memnunuz." dedi.



Bayramı uzun süredir ilk kez memleketinden ayrı bir yerde geçirdiğini anlatan Yapa, "Tabii buruk bir sevinç var içimizde. Akrabalarımızdan ayrı geçiriyoruz bayramı ama Allah'a hamdolsun sağlımız sıhhatimiz yerinde. Burada din kardeşlerimizle bayram namazını eda etmenin sevincini yaşıyoruz." diye konuştu.



Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden gelen 61 yaşındaki Ebubekir Köse de devletin sağladığı imkanlar sayesinde üzüntülerini unutmaya çalıştıklarını dile getirdi.

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