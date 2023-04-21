Sivas'ta meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri depremzede çocuklar için çikolata üretti

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SİVAS (AA) - Sivas'ta Sultanşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, depremzede çocuklar için ürettikleri çikolataları Hatay'a gönderdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, lisenin öğretmen ve öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen çocukları unutmadı.

Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" projesi kapsamında lise bünyesinde kurulan atölyede "Çikolis" markasıyla üretilen çikolatalar, afetzede çocuklar için hazırlandı.

Okulun öğretmen ve öğrencileri, doğal malzemelerle ürettikleri çikolataları, Hataylı depremzede çocuklara gönderdi.

UNESCO tarafından 2023'ün "Aşık Veysel Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla ünlü ozanın resminin olduğu ambalajlarla paketlenen çikolatalar, Hatay'da çocukların ağzını tatlandıracak.

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